Mister Serse Cosmi ha speso parole importanti nei confronti dell’Inter di Simone Inzaghi dopo l’eliminazione dalla Champions League

Intervenuto a Radio TV Serie A, Serse Cosmi si è espresso sul KO dell’Inter contro l’Atletico Madrid:

LE PAROLE – «Ieri l’Inter ha comunque dimostrato di essere più forte dell’Atlético Madrid. Poi c’è comunque l’incapacità di non voler capire: spesso viene determinato da situazioni non sempre lineari. Il Milan di Arrigo Sacchi vinse la prima Coppa dei Campioni, strepitosa, perché a Belgrado la nebbia fece interrompere la partita e rigiocarla. La stessa Inter di José Mourinho in una partita era fuori: i rigori sono questi, non c’è niente da fare. Ma l’Inter ha confermato la sua forza»

