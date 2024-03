Matteo Barzaghi ha preso la parola a Sky Sport 24 su Lautaro Martinez: le dichiarazioni del giornalista

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Barzaghi si è espresso sul rigore tirato da Lautaro Martinez nel match dell‘Inter contro l‘Atletico Madrid.

ERRORE– «La prestazione di Lautaro Martinez? Sicuramente triste perché non è riuscito a segnare nel doppio confronto, ha fatto due assist però a livello di pericolosità c’è stato poco a parte un colpo di testa. Da segnalare però il grande atteggiamento da Capitano vero, perché ogni volta che un compagno doveva calciare i rigori lui accompagnava almeno fino alla trequarti, e a chi segnava o sbagliava, lo abbracciava per riportarlo indietro verso il gruppo. Mi ha dato l’impressione di un vero Capitano, una sorta di capobranco. Ultimo rigore? Se avesse potuto scegliere liberamente non so se lo avrebbe tirato»

