Serse Cosmi dal caso Lukaku alla nuova Juve. Le sue parole riportate da TMW.

COSMI – «La Juve farà un campionato di vertice, sono strasicuro. L’Inter è obbligata a vincere perché ha dato la sensazione di aver perso due Scudetti e non è proprio così: forse due anni fa, ma non propriamente l’ultimo. Lukaku? Sono sorpreso dalla gente che si sorprende… Conosco il calcio e conosco le persone del calcio. Ciò che ha reso affascinante e particolare il nostro mondo è anche vedere ciò che non ti aspetti e vale per tutto».

