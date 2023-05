Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato così dopo la vittoria dei rossoneri con la Sampdoria

Alessandro Costacurta a Sky dopo Milan Sampdoria.

PAROLE – «Il Milan si è impegnato, ha preso seriamente la partita. Martedì non ha lasciato strascichi, poi sono andati in porta con semplicità. Hanno dimostrato di non stare male».

