Stankovic a Dazn: «Il Milan una squadra fortissima. Su Quagliarella…». Le parole dell’allenatore della Sampdoria

Le parole di Dejan Stankovic a Dazn dopo Milan Sampdoria:

MILAN – «Loro volevano reagire e combattere per un obiettivo. purtroppo li abbiamo affrontati in un momento delicato. Loro sono una grandissima squadra, sono completi, forse manca solo l’esperienza»

BILANCIO – «Una sfida e un bagaglio di esperienza che non ha prezzo, anche se negativo. Sono sicuro di aver dato tutto me stesso, siamo diventati un blocco unico in questo obiettivo. Un’esperienza che non ha prezzo»

COSA HA INSEGNATO – «Con cinque anni di carriera, essere buttato lì a gestire qualcosa che non ho mai fatto, è una sorpresa che non mi aspettavo e mi sono dovuto adattare. I ragazzi mi hanno seguito. Ci sono alcuni ragazzi che meritano di fare una grande carriera. I ragazzi devono imparare a rispettare tanti valori, non solo in campo»

QUAGLIARELLA – «Stra contento per Fabio. Non poteva scegliere palcoscenico migliore. Una ciliegina sulla torta di una carriera strepitosa. I suoi movimenti di attaccante sono da campione vero»

INTER IN FINALE – «Faccio i complimento all’Inter perché sta facendo un percorso storico. Uno spettacolo il derby di ritorno, un approccio giusto. Andrò a Istanbul? Non lo so»

The post Stankovic a Dazn: «Il Milan una squadra fortissima. Su Quagliarella…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG