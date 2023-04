Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha presentato la gara contro la Fiorentina di Coppa Italia: le sue dichiarazioni

Ballardini ha parlato così nella conferenza pre Fiorentina-Cremonese:

“Noi vogliamo vedere una Cremonese compatta, squadra, che se la gioca contro la Fiorentina. Poi per me possiamo anche vincere 2-0, e non 3-0, ma l’importante è vedere una squadra, chiara, che quando ha la palla vuole mettere in difficoltà gli avversari, e quando la palla l’avranno loro cercheremo di essere bravi a condizionarli e non spazi alle spalle“.

L’articolo Cremonese, Ballardini non molla: «Con la Fiorentina possiamo anche vincere» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG