Le parole di Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, dopo la vittoria per 2-1 sul campo della Sampdoria

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha parlato a Sky Sport nel post partita del match di Serie B contro Sampdoria, vinto per 2-1.

VITTORIA – «È la vittoria del mercato di gennaio? Ha vinto la Cremonese, al di là del fatto che siamo stati bravi a prendere giocatori funzionali al nostro progetto a gennaio. Il primo tempo è stato dettato da errori di passaggio banali, ho chiesto all’intervallo di sbagliare di meno e abbiamo fatto una ripresa straordinaria. Peccato aver vinto con un solo gol di margine».

OBIETTIVO SERIE A – «C’è una grande consapevolezza nei nostri mezzi, non era facile recuperare energie fisiche e mentali dopo la prestazione di sabato scorso, nonostante il turnover fatto. Chi ha sostituito i titolari ha fatto una buona prestazione. C’è bisogno di tutti da qui alla fine. In Serie B non bisogna mai mollare, siamo tutte lì, siamo tutte squadre competitive. Riprendere il Parma Direi di no per la continuità e per la forza della rosa. Ha sempre avuto un inerzia importante sui risultati e nelle prestazioni».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMP NEWS 24

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG