Criscitiello: «Camarda forse un predestinato. Se fai l’esordio a San Siro a 15 anni…». Le sue parole su Sportitalia

Criscitiello è intervenuto sulle colonne di Sportitalia per parlare del nuovo gioiellino del Milan Francesco Camarda. Le sue parole.

CRISCITIELLO – «Non sappiamo se siamo di fronte al nuovo fenomeno del calcio italiano o all’ennesimo spot mediatico in tempi di calo di gradimento per l’allenatore. Sta di fatto che sabato sera, a San Siro, la curva Sud ha caricato di non poche responsabilità Francesco Camarda da Milano, il giovane 15enne attaccante rossonero, il più piccolo della storia ad aver esordito nella nostra serie A. Non abbiamo tanti elementi per rispondere alla nostra stessa domanda. Un predestinato? Forse si, perchè se fai l’esordio a San Siro a 15 anni significa che Dio ti ha regalato qualcosa. Pioli non è un pazzo e anche se in attacco aveva il solo Jovic, meglio un bambino di 12 anni che l’ex attaccante viola, non era scontato che nella mischia buttasse Camarda a risultato nettamente in bilico e non deciso…»

