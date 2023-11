Milan in campo a Milanello: presente anche la dirigenza rossonera alla vigilia della sfida col Borussia Dortmund

(Daniele Grassini inviato a Milanello) – Il Milan questa mattina è in campo a Milanello per la rifinitura in vista della sfida di domani contro il Borussia Dortmund, gara spartiacque per il cammino dei rossoneri in Champions.

#Milan in campo a #Milanello alla vigilia della sfida Champions contro il Dortmund. Assente Kjaer pic.twitter.com/AAboClwYe6 — Milan News 24 (@Milannews24_com) November 27, 2023

Al centro sportivo del Diavolo sono presenti anche Furlani, Moncada e D’Ottavio. Un segnale di vicinanza alla squadra in un momento tanto delicato quanto decisivo.

The post Milan in campo a Milanello: presente anche la dirigenza rossonera – VIDEO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG