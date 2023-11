Infortunati Milan: tre rossoneri assenti alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund – VIDEO

(Daniele Grassini inviato a Milanello) – Il Milan questa mattina è in campo a Milanello per la rifinitura in vista della sfida di domani contro il Borussia Dortmund, gara spartiacque per il cammino dei rossoneri in Champions.

#Milan in campo a #Milanello alla vigilia della sfida Champions contro il Dortmund. Assente Kjaer pic.twitter.com/AAboClwYe6 — Milan News 24 (@Milannews24_com) November 27, 2023

Sono tre i rossoneri che non hanno preso parte all’allenamento odierno: si tratta di Leao, Kjaer e Okafor. Regolarmente in gruppo invece Bennacer e Maignan.

