Criscitiello duro sulla scelta della Juventus di proporre il rinnovo di contratto a Nicolò Fagioli: ecco che cosa ha detto

Michele Criscitiello, con una vena di polemica, ha commentato a Sportitalia la scelta della Juventus di rinnovare il contratto di Nicolò Fagioli.

LE PAROLE – «Il rinnovo di Fagioli che cosa dovrebbe dimostrare? Se arriva perché la società crede nel calciatore sarebbe potuto arrivare prima. Sette giorni dopo la squalifica, se lo si sbandiera come atto di pace e amore non vedo che senso possa avere. Rinnova Fagioli se gli vuoi stare vicino, ma non è una cosa che va sbandierata per forza».

