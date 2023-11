L’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato dei problemi di arrivare al gol su calcio piazzato nel campionato italiano

Luca Marchegiani, a La Stampa, ha parlato dei pochi gol su punizione messi a segno nel nostro campionato. Tra i pochi che potrebbero risolvere il problema c’è anche un giocatore della Juve.

LE PAROLE – «Chi può dare una scossa Mi viene in mente Calhanoglu, ha un ottimo calcio dalla distanza. Credo sia un caso che non segni più su punizione. La Roma ha Dybala, anche Pellegrini è bravo. Vlahovic ci è riuscito in passato: siamo lontanissimi dalla generazione d’oro, ma c’è chi può farcela».

The post Marchegiani sicuro: «In Italia Vlahovic tra i pochi che può interrompere questo tabù» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG