Il giornalista Michele Criscitiello ha raccontato qualche retroscena sulla vicenda riguardante il centrocampista serbo.

Michele Criscitiello a Sportitalia ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare Samardzic all’Inter. “Il padre fa fuori la Pimenta, prende in mano la situazione: capisce che non è in grado di gestirla e che l’Inter possa saltare, chiama un altro procuratore serio e gli fa fare la trattativa”.

“Diamo 24-48 ore, quelle che si aspetta l’Udinese, che è stata silenziosa e che si sta comportando benissimo con l’Inter. Si chiuderà così, il giocatore entro 24-48 ore dovrà andare ad allenarsi con l’Inter, anche perché l’Udinese non lo riprende, ha fatto altre valutazioni e per loro è venduto a 25. L’Udinese in chiave mercato è talebana, non si mette a fare i giochini: i Pozzo sono seri da 30 anni, il procuratore arriva e vuole fregarli, non funziona così“. Ora come ora si è piuttosto pessimisti che l’affare vada in porto.

