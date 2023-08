Il giornalista Michele Criscitiello ha voluto parlare della situazione in casa Inter dopo la vittoria di San Siro contro il Monza

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, ha voluto parlare dell’inizio di stagione in casa Inter.

LE PAROLE – «Il campionato è iniziato ma all’Udinese non lo hanno comunicato. La Juve, come scritto una settimana fa, è la favorita per lo scudetto. Napoli solido. Inter concreta ma incompleta. Solita Roma. Lecce, cuore e gioco ma serve la punta. Lazio ieri senza difesa. Oggi, Milan!».

L’articolo Criscitiello: «Inter concreta, ma troppo incompleta» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG