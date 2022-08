Il neo terzino del Toronto Criscito ha annunciato che quella canadese sarà la sua ultime esperienza da calciatore

Domenico Criscito, passato questa estate al Toronto in MLS, in una intervista a Tuttosport ha rivelato che quella canadese sarà la sua ultima esperienza da calciatore.

TORONTO – «Sono a fine carriera, chiudiamola così. Il giorno che smetterò di giocare con Toronto smetterò con il calcio. Quando ho scelto la MIs l’ho fatto perché volevo vivere ancora una esperienza diversa e formativa, per me e pure per i miei. I soldi non c’entrano: il mio ingaggio è esattamente uguale a quello che percepivo al Genoa».

