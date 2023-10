L’attaccante biancoceleste ha rilasciato un’intervista che sta facendo molto discutere in questi giorni: in bilico il suo futuro.

Ciro Immobile sta vivendo un periodo poco felice alla Lazio da qualche mese: la scorsa stagione è stata un po’ al di sotto delle aspettative complici diversi infortuni e sono cominciate ad arrivare diverse critiche. All’inizio di questa stagione i suoi numeri non sono eccezionali ma neanche da buttare: l’attaccante ha realizzato 2 goal in 7 presenze.

Simone Inzaghi

La situazione

Il malessere è stato esplicitato da lui stesso nell’intervista rilasciata a Il Messaggero qualche giorno fa: l’italiano ripensava dubbioso all’offerta araba ricevuta la scorsa estate e non dava per certa la sua permanenza nella capitale. Possibile quindi che scelga di cambiare aria già a gennaio o al massimo a giugno anche se ovviamente la Lazio cercherà in ogni modo di fargli cambiare idea come fatto con successo la scorsa estate. I tifosi biancocelesti sui social hanno già iniziato a manifestargli il loro amore.

Il retroscena

Il centravanti di Torre Annunziata ha uno splendido rapporto con Simone Inzaghi e il Corriere dello Sport rivela che c’è stato un tentativo da parte del tecnico pochi mesi fa. Il piacentino avrebbe fatto carte false per portarlo all’Inter visto che dopo il tradimento di Lukaku il reparto offensivo nerazzurro per parecchie settimane era formato solo da Lautaro Martinez e Correa. Non se ne è fatto nulla perché la Lazio ha chiesto cifre superiori ai 40 milioni di euro; la richiesta comunque sarebbe la medesima anche nelle prossime sessioni di mercato che sia Inter o che sia Arabia.

