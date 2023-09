La Salernitana perde contro l’Empoli e ora è ufficialmente in crisi: anche la posizione di Paulo Sousa non è più così sicura

Dopo la sconfitta di ieri contro l’Empoli la Salernitana ha ufficializzato la sua crisi: i campani sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria.

Come riportato dal Corriere dello Sport, anche la posizione di Paulo Sousa non è più così sicura: la sua panchina è in bilico e in caso non riesca ad invertire la rotta, la dirigenza potrebbe decidere di prendere una decisione forte.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG