Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate in Iran per adulterio: ecco cosa ha fatto l’ex Juventus, la ricostruzione della vicenda

Secondo quanto riferito da sportface, potrebbero esserci guai in vista per Cristiano Ronaldo, reduce da una recente visita in Iran. L’ex Juventus ha incontrato la pittrice disabile Fatemeh Hamami, salutandola con un bacio amichevole ed un abbraccio.

Secondo la legge iraniana, però, questo atteggiamento nei confronti di una donna sposata, come è l’artista, è da considerare come adulterio, reato grave nel paese islamico tanto da portare, nella peggiore delle ipotesi, a una condanna a 99 frustate. Al momento, riportano i tedeschi di RTL, non ci sarebbe alcuna incriminazione per CR7 e in ogni caso la pena sarebbe applicata soltanto in caso di futuro ingresso in Iran da parte di Ronaldo.

