Pirlo, spunta il clamoroso retroscena: «Al Karagumruk faceva fumare i giocatori, anche prima della partita». La rivelazione sull’ex Juve.

Colin Kazim-Richards, allenato da Andrea Pirlo al Karagumruk, ha fatto questo rivelazione sull’ex giocatore e allenatore della Juventus. Le sue parole all’account Youtube FilthyFellas.

PAROLE – «Avevamo tanti italiani che fumavano. Lo scorso anno con Pirlo avevano il permesso di fumare. E certi giocatori fumavano continuamente sigarette. Potevano farlo tranquillamente. Potevano anche prima della partita. Come potevano stare seduti a fumare durante l’intervallo. Pirlo parlava, e loro fumavano. Sia ben chiaro che la mia non è un’accusa, non c’è nulla di illegale».

