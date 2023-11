Julio Cruz, ex attaccante dell’Inter, ha parlato anche della Juventus in chiave lotta Scudetto. Le sue parole

Intervistato a DAZN, l’ex Inter Julio Cruz ha rilasciato queste dichiarazioni.

SCUDETTO– «L’Inter può essere la favorita per lo Scudetto. Va sempre considerata come tale, al pari della stessa Juve e del Milan: sono società storiche, che da sempre puntano a vincere in Italia e nel mondo. E parlando dei nerazzurri, devono provarci: il potenziale per vincere c’è. In ogni caso, siamo solo alla tredicesima giornata: per tutti è ancora presto»

RIVALE SCUDETTO– «La Juventus, agevolata dalla possibilità di concentrarsi esclusivamente sulla Serie A. E sullo scontro diretto del week-end, nessuno parli di match già decisivo: sarà importante, certo, ma è ancora molto lunga»

