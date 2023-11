Juve Inter: buone notizie per Allegri da McKennie e Huijsen. Cosa succede in vista della sfida dell’Allianz Stadium

Le due buone notizie dal fronte infortunati per la Juve in vista dell’Inter riguardano Weston McKennie e Dean Huijsen.

Non preoccupano le condizioni dell’americano, nonostante sia rientrato in anticipo dal ritiro della Nazionale americana per una tendinite al ginocchio sinistro. Anche Huijsen, che ha saltato gli impegni con l’Under 21 olandese per mal di schiena, dovrebbe essere a disposizione.

The post Juve Inter: buone notizie per Allegri da McKennie e Huijsen. Cosa succede appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG