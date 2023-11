Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 21 novembre: notizie Serie A

Tuttosport fa il punto sull’uomo del momento in casa Juve, quel Kenan Yildiz reduce dal suo primo, splendido gol con la Nazionale maggiore turca. E così ci si interroga sua una sua presenza nel match con l’Inter di domenica sera, primo dopo la sosta. L’impiego del giovane talento turco è più di un’idea per Allegri, visto il suo momento di forma, ma non è da escludere che possa essere utilizzato anche come arma a partita in corso.

