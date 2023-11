Luca Marelli, ex arbitro ed ora moviolista, si è soffermato così su chi dirigerà Juve Inter dell’Allianz Stadium. Le parole

In collegamento a Radio TV Serie A, Luca Marelli offre qualche anticipazione sull’arbitro che sarà designato per il derby d’Italia tra Juve e Inter del 26 novembre. Il nome ufficiale uscirà solo domani.

ARBITRO JUVE-INTER – «Chi sarà l’arbitro domenica È un bel rebus, perché secondo me sono in corsa in tre. Il favorito per me è Marco Guida, nel senso che è l’arbitro che potrebbe essere scelto ed è stato un po’ nascosto nelle ultime settimane. Poi c’è Maurizio Mariani, che però viene da una partita di Champions League non fatta benissimo. Oppure una sorpresa, Davide Massa che ha fatto benissimo il derby. Simone Sozza? No, troppo presto: per Juventus-Inter ci vuole un percorso, secondo me il primo lo farà in Coppa Italia per tanti motivi come è già successo con altri».

The post Marelli fa tre nomi: «Chi sarà l’arbitro di Juve Inter» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG