Cruz sulla lotta scudetto: «Juve, Inter ma ci saranno anche queste due squadre». Le parole dell’ex calciatore nerazzurro

Cruz, ex attaccante dell’Inter, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato della lotta scudetto citando anche il Milan.

DERBY D’ITALIA – «Juve Inter sarà molto importante per capire chi potrà vincere lo scudetto, ma non dobbiamo pensare che solo loro due punteranno al titolo perché ci sono anche Milan che due anni fa ha vinto davanti all’Inter e il Napoli che, anche se non ha iniziato benissimo, può vincere ancora. Fino alla fine non si sa mai chi può vincere»

LOTTA SCUDETTO – «Ho sempre detto che per vincere lo scudetto bisogna vincere le partite. La Juve ha vinto una partita fondamentale a Firenze, vuol dire che ci tiene a vincere lo Scudetto. Ma l’Inter anche in Champions sta facendo benissimo, punta ad arrivare in finale come lo scorso anno. Penso che l’Inter sa benissimo gestire queste due competizioni, cosa che la Juve non sta facendo. Se è un vantaggio per la Juve? Sanno benissimo che devono vincere il campionato, è l’unica cosa che hanno in testa».

The post Cruz sulla lotta scudetto: «Juve, Inter ma ci saranno anche queste due squadre» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG