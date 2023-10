Cruzeiro sempre più vicino alla zona retrocessione, ma Ronaldo fa una promessa ai tifosi: le sue parole

Il Cruzeiro è ad un solo punto dalla zona retrocessione e i tifosi, naturalmente, sono in fermento per questa situazione. Ronaldo, presidente del club, ha risposto così sul momento di crisi.

LE PAROLE – «Usciremo da questa situazione solo se saremo uniti, credendo nel progetto che proponiamo e con il sostegno dei tifosi. Senza il sostegno dei nostri tifosi è difficile per noi rimanere in Serie A. Il Mineirão è sempre stato un bastione e ora è un peso enorme per i nostri atleti».

