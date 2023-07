Il Crystal Palace ha annunciato ufficialmente la nomina di Roy Hodgson come allenatore anche per la prossima stagione

Il Crystal Palace, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato Roy Hodgson.

COMUNICATO – Roy Hodgson assumerà la guida del Crystal Palace per la prossima stagione di Premier League. Hodgson è tornato a Selhurst Park a marzo e ha guidato il club verso la salvezza – per la quinta volta – con una notevole serie di risultati e un 11° posto, e guiderà la squadra nella prossima stagione insieme a Paddy McCarthy come assistente allenatore, Ray Lewington come preparatore e Dean Kiely come allenatore dei portieri. L’allenatore di grande esperienza ha preso in carico per la prima volta il club tra il 2017 e il 2021 e ha collezionato 172 partite sulla panchina del Palace, più che in qualsiasi altro club.

