I nerazzurri sono reduci da tre vittorie consecutive ed in questa settimana avranno solo la gara di Bergamo.

L’Inter allunga in vetta alla classifica complice il pareggio tra Napoli e Milan; non c’è però tempo di festeggiare ed abbassare la guardia perché la stagione è solo all’inizio.

Occhio alla Dea

L’umore è alle stelle ed oggi la truppa torna ad allenarsi ad Appiano Gentile: sabato alle 18 c’è da affrontare l’Atalanta a Bergamo, una gara per nulla facile. Il fatto che non ci siano impegni infrasettimanali fa pensare ad Inzaghi di giocare con i titolarissimi contro la squadra di Gasperini; il turnover sarà fatto a gara in corso se possibile e probabilmente mercoledì 8 contro il Salisburgo in Austria. In questa partita dovrebbe infatti giocare dal primo minuto Alexis Sanchez tra gli altri. Marcus Thuram è in splendida forma e per ora non accusa nessuna forma di stanchezza, Barella, Dimarco e Bastoni appaiono in netta ripresa.

Juan Cuadrado

Gli infortunati

La Gazzetta dello Sport fa anche il punto sulle condizioni di Cuadrado e Arnautovic: l’infiammazione del colombiano persiste mentre è ancora presto per l’austriaco. Entrambi potrebbero tornare per la succitata gara di Champions League contro il Salisburgo ma non è detto che ce la facciano; la squadra sta andando bene così e quindi non verranno accelerati i rispettivi recuperi. In tutto ciò c’è anche da considerare che a metà novembre c’è un’altra pausa delle nazionali.

