Cuadrado mette nei “guai” Inzaghi: Inter in emergenza verso la Lazio. Il colombiano ex Juve sarà di nuovo out

Cuadrado sarà costretto a saltare Lazio Inter di domenica sera e con ogni probabilità, in caso di operazione, starà fermo a lungo.

L’assenza dell’ex Juve mette nei “guai” Inzaghi a due giorni dalla partita dell’Olimpico. L’allenatore dell’Inter è in emergenza proprio sulla fascia destra, visto che sarà out anche Dumfries (così come De Vrij e forse Pavard) . L’unico esterno a sua disposizione è quindi Darmian.

