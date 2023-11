Cuadrado vuole farcela: ha il desiderio di giocare contro la Juve. Le ultime sull’infortunio del colombiano che spera di recuperare in tempo

Da quasi tutto l’inizio della stagione, Juan Cuadrado è alle prese con un infortunio: una tendinite che non sembra aver intenzione di abbandonarlo. Il colombiano prova a spingere per il rientro in Juve Inter: partita dalle forti emozioni per lui.

Come riferisce Tuttosport, la voglia dell’ex bianconero di essere in campo per la sfida di domenica prossima è tanta. L’esterno ha effettuato una seduta propedeutica al rientro in gruppo per la prossima settimana.

The post Cuadrado vuole farcela: ha il desiderio di giocare contro la Juve. Le ultime sull’infortunio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG