Cucchi: «-10 alla Juve? Non può funzionare così, giustizia sportiva frettolosa». La critica del giornalista sulla penalizzazione

Il giornalista Riccardo Cucchi, ex storica voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, dal suo profilo Facebook ufficiale è intervenuto sul -10 inflitto alla Juventus poco prima dell’inizio della partita con l’Empoli.

CUCCHI – «Penalizzazione alla Juventus ufficializzata mentre la squadra stava per scendere in campo. Dopo aver cancellato il -15 in attesa di ridefinire la pena: -10. A due giornate dal termine del campionato.

Tempi e modalità dicono che non può funzionare così. Lo ha rilevato persino Mourinho che “amico” della Juventus non si può certo definire.

La giustizia sportiva deve essere veloce? Non lo è stata. È stata frettolosa semmai. Tanto che motivazioni e penalizzazioni si sono dovute riscrivere da capo. Non è accettabile far vivere le montagne russe a giocatori e tifosi. E non è giusto nemmeno per il campionato.

Non discuto le responsabilità dei dirigenti. Agnelli, Arrivabene, Cherubini e Paratici erano già condannati. È stato assolto Nedved insieme ad altri sei.

Discuto tempi e modalità. La giustizia deve essere credibile oltre che veloce».

The post Cucchi: «-10 alla Juve? Non può funzionare così, giustizia sportiva frettolosa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG