Cucciari: «Il Milan lavorerà per avere delle riserve all’altezza». Le parole dell’ex calciatore su dove deve migliorare il club rossonero

Alessandro Cucciari ha parlato ai microfoni di TMW di dove deve migliorare il Milan. Ecco le sue parole:

«Disfattismo no. Il Milan ha operato in condizioni di difficoltà in questi anni. E’ un qualcosa che ha funzionato, funziona anche ora ma ci sono difficoltà nel reggere due competizioni. Servirebbe una rosa un po’ più ampia. E ora lavorerà per questo e avere delle riserve all’altezza».

