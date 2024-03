L’Inter Legends si è ritrovata in Bulgaria, da Julio Cesar a Sneijder e tanti altri, ecco le foto del ritrovo degli ex nerazzurri

Sono ben diciannove i campioni dell’Inter Legend che affronteranno una selezione di calciatori della Georgia per un’amichevole in programma per domani. Ecco le foto di alcuni degli incredibili nomi che si sono ritorvati quest’oggi. Le immagini bellissime arrivano direttamente dal profilo Instagram del club.

INTER – «So many memories». (così tanti ricordi, ndr).

L’articolo Da Julio Cesar a Sneijder, abbracci e sorrisi al ritrovo dell’Inter Legends – FOTO proviene da Inter News 24.

