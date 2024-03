Mario Balotelli sotto i riflettori, simpatico gesto dell’ex attaccante dell’Inter, che lancia un mini petardo nello spogliatoio dell’Adana

Mario Balotelli trova sempre il modo per far parlare di sè. Il video è diventato in poche ore virale sui social media. L’ex bomber dell’Inter ha fatto esplodere un mini-petardo nello spogliatoio come si vede nel filmato.

Mario Balotelli tossing mini fireworks in the Adana Demirspor locker room pic.twitter.com/jR4nE4pcHd — Italian Football TV (@IFTVofficial) March 6, 2024

Tra lo stupore dei suoi compagni di squadra e l’ironia per il simpatico gesto di Super Mario (che naturalmente non ha portato ad alcun ferito), l’azione ha come spiegato fatto il giro del mondo. Insomma, Mario Balotelli in un modo o nell’altro non esce mai dai riflettori.

L’articolo Balotelli, ma cosa fai? Lancia un petardo nello spogliatoio – VIDEO proviene da Inter News 24.

