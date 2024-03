Sandro Sabatini punge Barella, così sul centrocampista dell’Inter dopo il match contro il Genoa, cosa non gli è piaciuto

Sandro Sabatini sembra sicuro. Così parla il commentatore, ecco la critica a Radio Sportiva nei confronti di Barella dopo la sfida tra Inter e Genoa.

BARELLA – «Vedere quelle tre capriole di Barella sono state davvero pessime. Secondo me Zangrillo aveva ragione, da presidente del Genoa ma anche da appassionato. A me i simulatori non piacciono: i calciatori hanno un ruolo, rappresentano qualcosa. Sanzione per antisportività? Non é previsto questo provvedimento, ma darei qualcosa, non solo a Barella, ma a tutti quelli che fanno queste simulazioni. Queste cose non si fanno».

LAUTARO – «Per Barella è controproducente: tutti gli arbitri che andranno all’Europeo si saranno salvati quest’immagine nel telefono. Ma anche Lautaro l’altra sera è stato ammonito per simulazione quando non era giusto, perché Ayroldi oltre ad essere in una serata in cui evidentemente ne beccava poche, era condizionato da altre volte in cui Lautaro aveva accentuato il contatto. Se Barella non corregge questa sua debolezza si ritrova con qualche brutta sorpresa, ci dovrebbe stare più attento»

