Continuano i rumors sul possibile interesse del calciomercato Inter per Alessandro Buongiorno, l’ex Torino però gli da questo consiglio

Alessandro Buongiorno continua ad infiammare il calciomercato Inter e non solo. La crescita che sta facendo registrare il centrale del Torino è impressionante, a tal punto che proseguono ormai da mesi i rumors sul futuro del giocatore (voci di corridoio mai comunque confermate). Una possibile meta oltre quella nerazzurra però, sembrerebbe il Milan per il granata e a tal proposito fanno riflettere le parole del suo ex compagno Zima alla vigilia del match tra lo Slavia Praga e i rossoneri. Così il ceco in conferenza stampa, ecco il suo consiglio.

ZIMA SU BUONGIORNO – «È pronto per la Nazionale. Se avrà l’offerta per andare al Milan ci dovrà andare: per lui è una grande occasione giocare in una squadra così grande e così forte».

L’articolo Calciomercato Inter, ipotesi Buongiorno? L’ex: «Accetti quel club…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG