Marco Materazzi parla così in conferenza stampa, ecco le dichiarazioni dell’ex nerazzurro domani in campo con l’Inter Legends

L’Inter Legends è atterrata a Batumi in Georgia. Così Marco Materazzi ha parlato in conferenza prima dell’amichevole della sua Inter Legends contro una selezione di ex calciatori locali.

MATERAZZI – «Siamo felici di essere a Batumi, è un grande onore per noi. Abbiamo cercato di arrivare qui in forma. Ho giocato contro Kakha Kaladze ed è stato sempre difficile. Ci siamo incontrati dopo tanto tempo e siamo felici. Ho già visto lo stadio che è molto bello e so che sarà pieno. Ho avuto l’opportunità di giocare a Tbilisi molto tempo fa, ma non era un’amichevole. Poi, molto presto, sostituirete il vecchio stadio di Tbilisi con uno nuovo».

AMICHEVOLE – «Ho parlato tanto con Kakha Kaladze e siamo pronti per una grande festa. Purtroppo quando giocava nel Milan vinceva spesso, ma la cosa più bella è che ci siamo incontrati di nuovo, anche se siamo quasi vecchi».

