Non c’è soltanto l’Inter in corsa per l’acquisto di Dodi Lukebakio, ma i nerazzurri avrebbero ottenuto una corsia preferenziale

Dodi Lukebakio rappresenta un’occasione di calciomercato, non soltanto per l’Inter. Sul calciatore dell’Herta Berlino ci sono una decina di squadre interessate tra cui Fiorentina, Roma, Torino, Villareal e PSV Eindhoven. Stando a quanto riferisce dalla Germania Berliner Kurier, sono i nerazzurri ad essere in vantaggio sulle altre pretendenti.

Il club di Steven Zhang è pronto ad investire 12 milioni di euro per il cartellino del belga, che è in scadenza nel 2024. Cifra congrua, che potrebbe però variare per via delle esigenze economiche del club tedesco, che si fanno ancora più delicate dopo la retrocessione in serie b tedesca.

L’articolo Dalla Germania – Inter in vantaggio per Lukebakio: decisa la cifra dell’operazione proviene da Inter News 24.

