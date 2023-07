Dalla Serbia – Inter, per la porta piace Milinkovic Savic del Torino: gli scenari sul futuro del portiere serbo

Secondo quanto riportato dal portale serbo Mozzart Sport, l’Inter è interessata a Vanja Milinkovic-Savic, gigante del Torino e fratello di Sergej. Non sarà però un compito facile per i nerazzurri, visto che il Torino chiede 20 milioni di euro.

Il club granata non intende cedere il suo portiere in prestito, ma potrebbe cambiare idea nel caso in cui l’Inter inserisse l’obbligo di riscatto.

L’articolo Dalla Serbia – Inter, per la porta piace Milinkovic Savic del Torino: gli scenari proviene da Inter News 24.

