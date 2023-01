Si complica la situazione di Dani Alves, arrestato per violenza sessuale, la vittima avrebbe provato a fare resistenza, ma invano

Si complica di molto la situazione giudiziaria di Dani Alves, agli arresti in attesa di processo a Barcellona con l’accusa di violenza sessuale. Non depongono a suo favore sia le sue deposizioni – ha affermato di non conoscere la ragazza, salvo poi ritrattare – che le immagini della sicurezza del locale dove è avvenuta la violenza. Intanto la vittima ha parlato a La Vanguardia.

«Ho provato a resistere, ma era molto più forte di me. Gli chiesi di fermarsi e di lasciarmi uscire. Quando finì mi disse che lui usciva prima di me dal locale».

L’articolo Dani Alves, parla la vittima: «Ho provato a resistere, ma era più forte di me» proviene da Calcio News 24.

