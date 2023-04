Danilo, difensore della Juve, ha parlato a Sky dopo la partita di Europa League contro lo Sporting. Le parole

CONCESSO POCO – Io avrei detto tranne un errore mio, ma poi ci vuole fortuna. Abbiamo fatto una partita giusta, sapevamo sarebbe stata difficile perché loro hanno giovani bravi e un allenatore che gioca bene a calcio. La squadra merita questo passaggio del turno.

DIFFICOLTA’ IN QUESTA STAGIONE – I giovani non sono solo bravi ragazzi, sanno giocare a calcio anche e questo fa valere il progetto Next Gen. Dopo il derby contro il Torino che abbiamo vinto 1-0 e dopo la sconfitta col Maccabi è scattato uno spirito diverso. Siamo sempre stati uniti, non abbiamo mai messo in dubbio la qualità della squadra. Non abbiamo ancora fatto niente, ora l’importante è il Napoli e dobbiamo dare una dimostrazione di forza.

PIU’ TRANQUILLI ORA COL +15 – Sicuramente è più bello guardare la classifica e vederci là. È un premio meritato per ciò che abbiamo fatto, non abbiamo mai cercato alibi. Ci dà tranquillità ma non dobbiamo guardare questa cosa, dobbiamo migliorare, guardare la prossima partita.

IN COSA E’ CRESCIUTO IN ITALIA – Il lavoro difensivo. Non è facile difendere ogni tanto dentro l’area, difendere a uomo dentro l’area e non lasciare che loro abbiamo delle opportunità. Questo lavoro l’ho migliorato con Allegri, ma anche con Chiellini, Bonucci, Alex Sandro.

