Danilo capitano vero: festeggia così l’1-0 col Lecce. Il messaggio del difensore brasiliano della Juve – FOTO

La Juve ha vinto senza convincere contro il Lecce, riuscendo a non subire gol e a non concedere occasioni ad una delle squadre più in forma di questo inizio di Serie A.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo (@daniluiz2)

Il capitano Danilo, via Instagram, ha festeggiato così l’1-0 dello Stadium deciso da un gol di Milik.

IL MESSAGGIO – «Forza Juventus».

The post Danilo capitano vero: festeggia così l’1-0 col Lecce – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG