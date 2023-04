Danilo, che ricordi: col Napoli allo Stadium e esordio e primo gol in bianconero. Era l’agosto 2019

Danilo ha esordito in Serie A con la Juventus proprio contro il Napoli nell’agosto 2019; in quell’occasione il brasiliano subentrò all’infortunato De Sciglio al quindicesimo minuto per trovare la rete soltanto 29 secondi dopo.

La partita si concluse col risultato di 4-3 in favore dei bianconeri con il celebre autogol di Koulibaly allo scadere.

The post Danilo, che ricordi: col Napoli allo Stadium e esordio e primo gol in bianconero appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG