Danilo: «Periodo difficile, ma ci rimangono questi due obiettivi per la stagione». Le parole del capitano della Juventus

Danilo, capitano della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con l’Atalanta. Le sue parole.

UMORE JUVE – «Lavoriamo in settimana, proviamo le cose con impegno e sacrificio. E’ giusto che le cose non vanno come dovevano e che si prendano le responsabilità. Tutta la squadra deve difendere. E’ un momento no, un momento difficile che ci fa crescere, imparare le cose. Non abbiamo tanto tempo per farlo, ma prossima settimana c’è l’opportunità di rovesciare le cose».

DOVE TROVARE LE FORZE – «Nel lavoro, nel cercare l’obiettivo che è giocare la Champions il prossimo anno. E’ un momento difficile, si vede sul secondo gol che hanno fatto loro. Dobbiamo migliorare, fare ancora più sacrificio, tenere perchè manca tanto».

SECONDO POSTO E COPPA ITALIA – «Sicuramente si, sono quelli. Non è cambiato niente, ci sono tante partite da giocare per rovesciare le cose e portare la fortuna dalla nostra parte».

L’articolo Danilo: «Periodo difficile, ma ci rimangono questi due obiettivi per la stagione» proviene da Inter News 24.

