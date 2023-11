Il difensore nerazzurro Matteo Darmian ha parlato della vittoria dell’Italia nel match di qualificazione a Euro24 con la Macedonia del Nord

A margine della vittoria conquistata contro la Macedonia del Nord, il nerazzurro Matteo Darmian parla così a Rai Sport.

LE PAROLE- «Penso che abbiamo avuto il giusto approccio alla partita, al di là del gol era importante sbloccarla e ci siamo riusciti subito, ci siamo portati in vantaggio di 3 reti. Nel secondo tempo magari potevamo gestire meglio alcune situazioni, ma siamo riusciti poi a chiudere la partita.

Stasera era importante vincere e l’abbiamo fatto. Adesso abbiamo due giorni per recuperare e preparare nel migliore dei modi la partita di lunedì contro l’Ucraina. Come abbiamo sempre fatto, scenderemo in campo per portare a casa i 3 punti»

