Darmian: «Fa dannatamente male, ce lo meritavamo tutti. Eravamo vicini al sogno». Questo il commento del difensore

Tramite il suo profilo Twitter, Darmian commenta così il percorso di Champions League, culminato nella sconfitta contro il City di Guardiola:

«Fa male, dannatamente male. Soprattutto quando sei da solo, immerso nei tuoi pensieri, che ripensi a quanto eri vicino a realizzare quel sogno che hai da quando hai iniziato a dare i primi calci al pallone. Ce lo meritavamo tutti… NOI per il sudore, la voglia e la fatica fatta in questo splendido percorso, VOI che nel bene e nel male siete sempre lì a sostenerci e lo sarete anche il prossimo anno quando torneremo in campo a lottare con amore e dedizione per continuare a sognare, insieme».

— Matteo Darmian (@DarmianOfficial) June 12, 2023

