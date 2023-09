Non ha dubbi Roberto D’Aversa, il tecnico punta sulla riconferma dell’Inter in Champions League, mentre sullo Scudetto…

La Serie A formato 2023-2024 è iniziata da appena tre giornate, eppure la lotta per lo Scudetto sembra già entrata nel vivo. Lo sa bene il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa, che ai microfoni di Sportmediaset ha avanzato la candidatura dell’Inter come italiana più competitiva in Champions League, prima di dire la sua anche sulle possibilità di tricolore.

INTER IN CHAMPIONS LEAGUE – «E’ quella che più può competere, l’ha dimostrato l’anno scorso in finale dove non meritava di perdere. Credo che l’Inter sia quella che può ambire a fare più strada. Le grandi favorite sono le solite, Manchester City e Real Madrid».

LOTTA SCUDETTO – «Il Napoli ha cambiato allenatore e può mancare della continuità della passata stagione. Inzaghi e Pioli possono contare sulla continuità, la Juventus sul fatto che non gioca le Coppe. Sono queste le favorite per lo scudetto».

