David Milan, cambia tutto! In arrivo una doccia gelata per i rossoneri: le ULTIME sul futuro dell’attaccante

Nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul futuro di Jonathan David, attaccante accostato a più riprese anche al calciomercato Milan.

Il nome del centravanti del Lille sta tornando alla ribalta in casa Napoli, ormai da diverso tempo alla finestra e pronto ad alzare il pressing. È lui il profilo individuato da De Laurentiis per sostituire Osimhen in estate.

