Raoul Bellanova ha rilasciato una dichiarazione al termine della partita tra Inter e Sassuolo, con un occhio alla semifinale di Champions

Dopo il triplice fischio che ha decretato la vittoria dell’Inter sul Sassuolo per 4-2, Raoul Bellanova parla così dell’incontro e dell’impegno fondamentale dell’euroderby di ritorno di Champions col Milan, fissato per martedì:

INTER SASSUOLO- «Meno male che il difensore ha deviato il mio tiro o andava in rimessa laterale, ci ha aiutato a portare a casa tre punti fondamentali. La cosa più importante ora è la qualificazione alla Champions del prossimo anno, vogliamo chiudere al più presto questa qualifcazione ci tenevamo a vincere in casa e ora possiamo preparare al meglio la sfida contro il Milan».

PROBLEMI- «Ho avuto un momento di down in campionato, dopo la partita contro l’Empoli ho avuto qualche problema, in questi stadi al primo errore il pubblico comincia a mugugnare, vesti uno stemma importante, ma devo ringraziare i miei compagni che mi sono stati vicini e mi hanno aiutato a uscire da questo momento. Io poi sono tifoso fin da bambino e ogni volta che vesto questa maglia è un sogno, stiamo sognando anche in Champions e non vediamo l’ora di regalari ai tifodi questa finale. Il cambio? Avevo un fastidio»

L’articolo DAZN, Bellanova: «Obiettivo? Vogliamo la finale di Champions» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG