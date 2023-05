DAZN – Lukaku, atteggiamento da leader anche in campo per l’attaccante. Big Rom vuole riprendersi l’Inter

DAZN analizza il momento di Lukaku anche in ottica Euroderby di domani sera:

“Chiede palla bassa e ha atteggiamento di leadership come ai tempi dell’Inter. Sta tornando anche in consapevolezza come ai tempi di Conte. Si attacca la profondità ma quando non gli arriva palla si arrabbia. Ha tanta voglia di giocare, che ha voglia di dimostrare, e si vede dai dettagli. Da come parla con Acerbi e chiede palla alla difesa, da come chiede palla a Dumfries. Nel derby potrebbe essere lui la sorpresa dal primo minuto. Sembrava una mancanza di fiducia, l’impressione che dà è che quando viene messo in discussione riesce a rendere meno”.

