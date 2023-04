Gianni De Biasi, ct dell’Azerbaigian, ha detto la sua sull’ultimo match di campionato disputato dall’Inter contro la Fiorentina

Intervistato da Radio FirenzeViola, Gianni de Biasi ha parlato della sconfitta rimediata dall’Inter contro la Fiorentina.

LE PAROLE DI DE BIASI-: «La Fiorentina poteva anche perdere contro l’Inter, poi l’ha portata a casa perché ha aggredito alto e ha fatto possesso palla. Quando però vedo che esce tizio ed entra Amrabat, entra Milenkovic ed esce Castrovilli, insomma, tutti giocatori che hanno fatto il Mondiale, mi convinco che la squadra è competitiva. Inoltre ci sono calciatori forti che stanno emergendo adesso come Cabral e Mandragora. L’Inter? Sta facendo un campionato al di sotto delle sue possibilità. Credo che qualcosa scricchioli, forse all’interno, anche se noi non lo sappiamo. Quando poi non vinci, chi è scontento mugugna più forte».

L’articolo De Biasi, Inter-Fiorentina: «Credo che qualcosa scricchioli tra i nerazzurri» proviene da Inter News 24.

